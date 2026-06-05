Intervención urbana en el centro: instalan un paseo de paraguas celestes y blancos

La Municipalidad avanza con una nueva intervención urbana en el centro de la ciudad mediante la colocación de un paseo de paraguas colgantes con los colores celestes y blancos. La estructura se está instalando sobre la calle Balcarce, en el tramo comprendido entre Mitre y 25 de Mayo. A raíz de las tareas operativas que el personal municipal ejecuta en el sector, el tránsito vehicular permanece interrumpido de forma parcial en la zona, por lo que se solicita circular con precaución.

Esta propuesta, impulsada a través de la Dirección de Turismo, cuenta con antecedentes en la gestión local. La misma disposición decorativa ya había formado parte de la escenografía céntrica durante el programa "Verano Peatonal" en el año 2020. En aquella oportunidad, la actual Directora de Turismo, Marcela Cuñer, también se encontraba al frente del área cuando se implementó por primera vez en San Pedro.

La iniciativa replica un formato de ornamentación callejera con fuerte presencia en distintas ciudades del mundo, donde se utiliza como recurso para dinamizar centros comerciales y atractivos turísticos. El antecedente global más emblemático se encuentra en la ciudad de Águeda, Portugal, donde nació eldentro del festival de arte AgitÁgueda, transformando calles estrechas en pasajes techados por cientos de paraguas de colores.

Con el tiempo, este concepto de diseño urbano se extendió a otras capitales y destinos internacionales. En Europa, sectores de París en Francia y de Madrid en España adoptaron instalaciones similares de manera temporaria para fechas festivas o temporadas estivales. En el continente americano, el modelo se implementó con éxito en el pasaje de la calle Fortaleza en el Viejo San Juan de Puerto Rico, así como en diversos paseos peatonales de México y Colombia, consolidándose como un estímulo visual para el comercio minorista y el turismo de fotografía urbana.