Rescataron a un zorro encadenado en una casa de comidas y su encargada quedó imputada

 Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) rescataron a un zorro silvestre que se encontraba encadenado y en condiciones de hacinamiento en una casa de comidas. El operativo, enmarcado en las acciones de preservación de la fauna, culminó con el traslado del animal a un centro especializado y la imputación de la encargada del comercio. Las tareas de campo que permitieron localizar al ejemplar estuvieron a cargo del Departamento Delitos Ambientales de la PFA, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación y con la intervención de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El animal fue hallado en una propiedad de la calle Camino Debok al 1400, donde funcionaba un establecimiento gastronómico que abría sus puertas los fines de semana y contaba con un sector destinado a la exhibición de animales.

Intentó cometer un robo, fue retenido por vecinos y descubrieron que venía de hurtar una bicicleta


 Un hombre de 31 años fue aprehendido en Bozzano al 1000 luego de ser interceptado por un grupo de vecinos cuando intentaba cometer un ilícito en la vía pública.

Al arribar al lugar tras un llamado de alerta, el personal policial constató que los vecinos de la zona retenían y agredían físicamente al sospechoso. Tras intervenir para resguardar la integridad física del involucrado y proceder a su inmediata detención, los efectivos lograron establecer que el sujeto estaba implicado en un hecho delictivo previo ocurrido a pocas cuadras.

De acuerdo a las investigaciones posteriores, se determinó que momentos antes el malviviente había sustraído una bicicleta rodado 29 de color violeta del interior de una vivienda ubicada en la calle Alvear al 1000. El accionar delictivo había quedado completamente registrado por las cámaras de seguridad de la propiedad, lo que facilitó la identificación del autor y el esclarecimiento del hurto.

En el caso tomó intervención la fiscalía local en turno, que dispuso la notificación formal de la causa por el delito de hurto. El aprehendido quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial, a la espera de ser remitido a la sede judicial para prestar la correspondiente declaración indagatoria.