Intentó cometer un robo, fue retenido por vecinos y descubrieron que venía de hurtar una bicicleta

Un hombre de 31 años fue aprehendido en Bozzano al 1000 luego de ser interceptado por un grupo de vecinos cuando intentaba cometer un ilícito en la vía pública.

Al arribar al lugar tras un llamado de alerta, el personal policial constató que los vecinos de la zona retenían y agredían físicamente al sospechoso. Tras intervenir para resguardar la integridad física del involucrado y proceder a su inmediata detención, los efectivos lograron establecer que el sujeto estaba implicado en un hecho delictivo previo ocurrido a pocas cuadras.

De acuerdo a las investigaciones posteriores, se determinó que momentos antes el malviviente había sustraído una bicicleta rodado 29 de color violeta del interior de una vivienda ubicada en la calle Alvear al 1000. El accionar delictivo había quedado completamente registrado por las cámaras de seguridad de la propiedad, lo que facilitó la identificación del autor y el esclarecimiento del hurto.

En el caso tomó intervención la fiscalía local en turno, que dispuso la notificación formal de la causa por el delito de hurto. El aprehendido quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial, a la espera de ser remitido a la sede judicial para prestar la correspondiente declaración indagatoria.