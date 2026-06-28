Rescataron a un zorro encadenado en una casa de comidas y su encargada quedó imputada

Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) rescataron a un zorro silvestre que se encontraba encadenado y en condiciones de hacinamiento en una casa de comidas. El operativo, enmarcado en las acciones de preservación de la fauna, culminó con el traslado del animal a un centro especializado y la imputación de la encargada del comercio.
Ante las sospechas de la presencia del mamífero en el lugar, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás, a cargo de Román Parodi, ordenó el correspondiente allanamiento de la propiedad, debido a que la tenencia de especies silvestres se encuentra estrictamente prohibida en el territorio nacional.
Durante el procedimiento judicial, los uniformados constataron que el zorro se hallaba encadenado, con evidentes signos de maltrato y encerrado de manera precaria en el interior de un corral de madera, lejos de su hábitat natural. Por este motivo, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 de San Pedro, subrogada por la fiscal María del Valle Viviani, quien dispuso poner a resguardo al ejemplar.
Como consecuencia del operativo, la encargada del comercio, una mujer de 51 años, fue identificada y quedó formalmente imputada por la presunta infracción a la Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna y a la Ley N° 14.346 de Maltrato Animal.
Finalmente, voceros de la fuerza informaron que el zorro fue trasladado hacia el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CREIF), ubicado en la provincia de Santa Fe, donde recibirá la atención médica especializada y el proceso de rehabilitación correspondiente.