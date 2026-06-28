Rescataron a un zorro encadenado en una casa de comidas y su encargada quedó imputada


 Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) rescataron a un zorro silvestre que se encontraba encadenado y en condiciones de hacinamiento en una casa de comidas. El operativo, enmarcado en las acciones de preservación de la fauna, culminó con el traslado del animal a un centro especializado y la imputación de la encargada del comercio.

Las tareas de campo que permitieron localizar al ejemplar estuvieron a cargo del Departamento Delitos Ambientales de la PFA, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación y con la intervención de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El animal fue hallado en una propiedad de la calle Camino Debok al 1400, donde funcionaba un establecimiento gastronómico que abría sus puertas los fines de semana y contaba con un sector destinado a la exhibición de animales.


Ante las sospechas de la presencia del mamífero en el lugar, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás, a cargo de Román Parodi, ordenó el correspondiente allanamiento de la propiedad, debido a que la tenencia de especies silvestres se encuentra estrictamente prohibida en el territorio nacional.

Durante el procedimiento judicial, los uniformados constataron que el zorro se hallaba encadenado, con evidentes signos de maltrato y encerrado de manera precaria en el interior de un corral de madera, lejos de su hábitat natural. Por este motivo, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 de San Pedro, subrogada por la fiscal María del Valle Viviani, quien dispuso poner a resguardo al ejemplar.

Como consecuencia del operativo, la encargada del comercio, una mujer de 51 años, fue identificada y quedó formalmente imputada por la presunta infracción a la Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna y a la Ley N° 14.346 de Maltrato Animal.

Finalmente, voceros de la fuerza informaron que el zorro fue trasladado hacia el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CREIF), ubicado en la provincia de Santa Fe, donde recibirá la atención médica especializada y el proceso de rehabilitación correspondiente.