Intensifican los operativos de prevención en accesos a San Pedro

En el marco de las tareas habituales de prevención y seguridad pública, efectivos de los distintos destacamentos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires continuaron desarrollando este martes un esquema intensivo de operativos de control en los principales accesos al partido de San Pedro.

Los dispositivos vehiculares y las recorridas preventivas se desplegaron con el objetivo de reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en el territorio, brindar mayor protección a la comunidad y generar tranquilidad a los vecinos y habitantes de las diferentes localidades del distrito.

Según informaron fuentes policiales, durante el desarrollo de las interceptaciones viales no se registraron anomalías de relevancia. Asimismo, las autoridades confirmaron que el balance de la jornada concluyó sin la detección de infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, como así tampoco de delitos penales ni contravenciones.

Desde la Jefatura Distrital señalaron que estas acciones forman parte de una planificación estratégica orientada a mantener un contacto permanente con la comunidad, optimizar los mecanismos de vigilancia en los puntos de ingreso a las áreas urbanas y garantizar el mantenimiento del orden público de manera sostenida.