Hallaron en San Pedro una moto que había sido hurtada en Baradero

Una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto agravado cometido en la vecina localidad de Baradero fue recuperada en las últimas horas por personal de la Estación de Policía Comunal, informaron fuentes policiales.

El hallazgo se produjo mientras los efectivos realizaban una recorrida de prevención por la avenida España al 100. En ese sector, los uniformados divisaron a un motociclista que circulaba con el rostro oculto, situación que motivó la decisión de interceptarlo para proceder a su correcta identificación.

Al percatarse de la aproximación del patrullero, el conductor detuvo la marcha, abandonó el rodado en la vía pública y emprendió la fuga a pie, logrando perderse de vista en las inmediaciones.

Tras resguardar el vehículo, una Honda Wave, el personal policial consultó los datos registrales en el sistema informático y constató que el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el pasado 7 de junio de 2026, emitido a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 9 de Baradero.

El motovehículo incautado quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 de San Pedro, que tomó intervención en el caso y dispuso las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación.