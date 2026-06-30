Gobernador Castro: Continúa la campaña de residuos electrónicos tras recolectar casi dos toneladas de materiales

La Dirección de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico lleva adelante este martes 30 de junio una nueva jornada de recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), la cual se desarrolla en el horario de 10.00 a 14.00 frente a las instalaciones de la Delegación Municipal de la localidad de Gobernador Castro.

La iniciativa ambiental llega a la localidad luego del balance de la última jornada realizada en la Plaza Constitución de San Pedro, donde se recepcionaron un total de 300 kilos de artefactos en desuso. Todo el material acopiado en esa oportunidad fue trasladado de forma directa a la planta de la empresa Tecnoraee para su correspondiente proceso de recupero, reciclaje o disposición final segura.

Este volumen de rezagos tecnológicos se suma a los 1650 kilos que las autoridades locales ya habían recolectado previamente y trasladado hacia las instalaciones de la cooperativa especializada ubicada en el partido bonaerense de Pilar, consolidando el programa de gestión de residuos especiales que busca reducir el impacto ambiental y fomentar la economía circular en las diferentes comunidades del distrito.