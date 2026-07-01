El Hospital Privado SADIV se incorporó al Programa Nacional VIHDA de control de infecciones hospitalarias

Esta distinción respalda el trabajo sostenido del centro de salud en lo que respecta a la calidad asistencial y la mejora continua de sus procesos sanitarios. La integración al programa nacional le permitirá a la entidad alinear de forma directa sus estrategias de vigilancia epidemiológica con los más altos estándares de referencia de la Argentina.

La acreditación formal fue otorgada al equipo de profesionales que conforma el comité local, el cual está integrado por la bioquímica Laura Fernández, el licenciado en Enfermería Iván Gutiérrez, el enfermero Jorge Villarreal y el médico infectólogo Pedro Pessacq, quienes lideran las tareas diarias operativas para garantizar la seguridad sanitaria dentro de las instalaciones médicas.

Tras la notificación de la incorporación, las autoridades del Hospital Privado SADIV expresaron su profundo orgullo y manifestaron un agradecimiento público a todo el personal de la institución. Según destacaron desde la dirección del establecimiento, el compromiso diario de los trabajadores es el componente que hace posible la adopción de estas mejores prácticas reguladas a nivel nacional, consolidando un avance histórico que impulsa el desarrollo de los servicios médicos en beneficio directo de toda la comunidad de la región.

El Hospital Privado SADIV de la localidad bonaerense de San Pedro alcanzó un trascendental logro institucional tras confirmarse la incorporación oficial de su Comité de Control de Infecciones al Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias (VIHDA), una de las iniciativas federales más exigentes en materia de vigilancia y prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud.