Fue interceptado con una moto robada, la dejó tirada y escapó corriendo

Una motocicleta que tenía un pedido de secuestro activo por robo fue recuperada por efectivos policiales en la localidad de Río Tala, luego de que su conductor lograra darse a la fuga a pie, informaron fuentes de las fuerzas de seguridad.

El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento de Río Tala en la intersección de la calle San Martín al 200. En ese lugar, los uniformados intentaron interceptar una motocicleta Yamaha Fz de 150 centímetros cúbicos, de color bordó y sin chapa patente colocada, que era conducida por un hombre cuya identidad aún no fue establecida.

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso abandonó el rodado y logró escapar a la carrera, perdiéndose de vista en las inmediaciones. Al verificar los datos del vehículo, el sistema informático policial arrojó que registraba un pedido de secuestro activo con fecha de alta del pasado 17 de abril de este año, en el marco de una causa caratulada como hurto, en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción número 7 de San Pedro.

Tras el operativo, el rodado menor quedó secuestrado a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Interviene en la causa por encubrimiento el doctor Sergio Ocampo, quien avaló las actuaciones de rigor dispuestas por el personal policial actuante.