Frustraron un asalto boquetero al Banco Provincia de Baradero tras desbaratar a una banda de doce integrantes (Video)

La Superintendencia de Investigación de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con el Grupo Halcón, desbarató esta madrugada a una organización criminal compuesta por doce personas —once hombres, entre ellos un ciudadano uruguayo, y una mujer— que planificaba un asalto mediante un boquete en la sucursal del Banco Provincia de la localidad de Baradero.

La investigación, que llevaba un seguimiento de veinte días por parte de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, detectó que la banda evaluaba dos posibles objetivos: la sede bancaria de Baradero, ubicada sobre la calle Laprida, o la sucursal de Morón. Debido a que la entidad afectada es un organismo público, las actuaciones quedaron bajo la órbita del Juzgado Federal Número 2 de Morón, a cargo del magistrado Jorge Rodríguez.

Al momento de las detenciones, varios de los sospechosos presentaban restos de barro en sus vestimentas, lo que reforzó las hipótesis sobre las tareas de excavación en curso, aunque la profundidad del túnel aún no pudo ser precisada por los peritos policiales. Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad secuestraron herramientas de corte y excavación, tales como palas, amoladoras, discos de repuesto, mazas y alicates, además de bolsas para el traslado de escombros, dos pistolas y cuatro teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes tecnológicos.

En el lugar también se incautaron dos vehículos utilizados por la organización. El primero de ellos, un furgón Iveco Daily blanco, se encuentra registrado a nombre de un ciudadano porteño vinculado al rubro inmobiliario y registra una abultada deuda por infracciones de tránsito en el conurbano bonaerense. El segundo rodado, una camioneta Volkswagen, presentaba la chapa patente intencionalmente cubierta con barro al momento del hallazgo.

Las características del intento de robo generaron inmediata preocupación en las esferas de seguridad debido a las similitudes logísticas con el túnel de 150 metros descubierto en San Isidro en septiembre de 2024, una obra de ingeniería criminal que también involucró a ciudadanos de nacionalidad uruguaya vinculados a organizaciones civiles y facciones de fútbol de ese país. Los operativos en la zona céntrica de Baradero continuaban desarrollándose para asegurar el perímetro y determinar el punto exacto de inicio de la excavación.