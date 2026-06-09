Fracasó la conciliación y continúa el paro de Ashira

El servicio de recolección de residuos en el partido de San Pedro y sus localidades periféricas continúa suspendido por tiempo indeterminado debido a la continuidad de la medida de fuerza que mantienen los trabajadores de la empresa prestataria Ashira, tras finalizar sin acuerdo la audiencia de conciliación convocada por la delegación local del Ministerio de Trabajo.

Durante el encuentro entre las partes, el Departamento Ejecutivo municipal informó la realización de dos depósitos bancarios por un total aproximado de 100 millones de pesos a favor de la compañía, cifra que representa casi el 30 por ciento del costo mensual del servicio concesionado en el distrito.

A partir de esa inyección de fondos, los directivos de Ashira formularon una propuesta formal ante la autoridad laboral consistente en abonar el 50 por ciento de los salarios correspondientes al último mes, mientras se continúan las gestiones orientadas a reunir la totalidad de los recursos necesarios para saldar los compromisos laborales.

La representación sindical de los recolectores rechazó el ofrecimiento y ratificó la decisión de mantener la huelga iniciada el pasado domingo por la noche. La postura gremial determina no retomar las tareas operativas en la vía pública hasta tanto los operarios perciban la totalidad de sus haberes liquidados en las cuentas sueldo.

Con el objetivo de destrabar el conflicto, que ya genera acumulación de residuos en las calles sampedrinas, las autoridades municipales y los directivos de la firma privada programaron un nuevo encuentro técnico con la finalidad de trazar un esquema financiero que brinde previsibilidad para los meses venideros y evite las dificultades edilicias registradas en el último bimestre.



