Feria Distrital de Ciencia y Tecnología con 30 proyectos educativos presentados

La Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2026 tuvo lugar en el Jardín de Infantes N° 919 “Heroínas de Malvinas”, contando con el acompañamiento del Municipio de San Pedro a través de la Dirección de Educación y Capacitación. El evento marcó un hito en el calendario escolar local al reunir una amplia variedad de propuestas pedagógicas orientadas a la investigación y la creatividad.

La apertura oficial contó con la participación del Director de Educación y Capacitación, Profesor Alan Ocampo, quien asistió en representación del Intendente Cecilio Salazar. En el encuentro también estuvieron presentes la Ingeniera Susana Doque, Coordinadora Regional de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas, y la Profesora Lorena López, Jefa Distrital de Educación. A ellos se sumaron inspectores, miembros del Consejo Escolar, directivos, docentes y familias de la región.

Durante la jornada se exhibieron un total de 30 proyectos elaborados por instituciones de diversos niveles y modalidades. La convocatoria incluyó trabajos de educación inicial, primaria, secundaria, especial, centros complementarios, educación de adultos y educación temprana. Las experiencias presentadas reflejaron el esfuerzo conjunto de delegaciones provenientes de San Pedro, Río Tala y Santa Lucía.

En su discurso, Alan Ocampo transmitió el saludo de las autoridades municipales y subrayó la relevancia de defender estos entornos que estimulan el pensamiento lógico y el razonamiento científico desde la infancia. El funcionario también extendió un reconocimiento especial a los equipos docentes por su labor diaria en el aula, la cual permite consolidar proyectos de gran impacto educativo a lo largo del año.

Esta feria se integra dentro de una iniciativa de alcance provincial que recorre diferentes distritos de la Provincia de Buenos Aires. Los proyectos seleccionados continuarán su recorrido en la instancia regional, cuya realización está programada para el próximo 14 de agosto.

La convocatoria se destacó por su masividad, registrando la asistencia de los Jardines de Infantes N° 901, N° 902, N° 903, N° 908, N° 912, N° 914, N° 917, N° 918 y la institución anfitriona N° 919. El nivel técnico y secundario estuvo representado por la Escuela de Educación Técnica N° 1 y las Secundarias N° 5, N° 16 y N° 17, sumado a los alumnos de la Secundaria N° 7 que interpretaron el Himno Nacional Argentino. El sector de educación especial y complementaria aportó las producciones de las Escuelas N° 501 y N° 502, el CEA N° 705 y los CEC N° 804 de Río Tala y N° 805 de Santa Lucía. Por su parte, el nivel primario sumó los trabajos de las Escuelas N° 1, N° 41, N° 43, N° 44, N° 46 y la Escuela de Educación Temprana N° 1.