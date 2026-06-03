Estudiantes de ocho universidades nacionales participaron de la Vidriera Tecnológica del INTA

Cerca de 400 estudiantes y docentes de ocho universidades nacionales participaron de la cuarta edición de la Vidriera Tecnológica Universitaria en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de INTA San Pedro, en una iniciativa orientada a vincular la formación académica con la realidad productiva y científica de la región.

El encuentro federal convocó a delegaciones de las universidades nacionales de Hurlingham (UNAHUR), Buenos Aires (UBA), La Plata (UNLP), Rosario (UNR), Lomas de Zamora (UNLZ), Luján (UNLu), Entre Ríos (UNER) y del Litoral (UNL). La propuesta buscó consolidar un espacio de articulación donde el conocimiento teórico dialogara de manera directa con la investigación, la extensión técnica y la experiencia práctica en territorio.

Durante dos jornadas intensas de trabajo, los futuros profesionales y sus profesores recorrieron las instalaciones de la experimental agropecuaria, empaques, viveros y montes frutales. En estos ámbitos, mantuvieron intercambios con productores, investigadores y profesionales del sector privado para analizar la complejidad de las cadenas de valor y los desafíos económicos y tecnológicos que enfrentan las producciones regionales.

El itinerario técnico incluyó diversas estaciones formativas abocadas al manejo y poda de duraznero, dinámicas de pulverización y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), observación de un lote cítrico demostrativo, sistemas de hidroponía y aspectos de agrometeorología aplicados a la producción.

La organización de esta cuarta edición requirió del trabajo coordinado entre el INTA San Pedro, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ, las oficinas locales de los institutos nacionales de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y de Semillas (INASE), junto con entidades sectoriales y establecimientos privados que facilitaron el acceso a sus unidades productivas.

Los organizadores informaron que se encuentra disponible un video documental que recopila los testimonios y aprendizajes de los protagonistas de las jornadas, accesible mediante el enlace audiovisual correspondiente, en tanto que las consultas institucionales se centralizan a través del correo electrónico de la organización.