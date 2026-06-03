Estudiantes de ocho universidades nacionales participaron de la Vidriera Tecnológica del INTA

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El itinerario técnico incluyó diversas estaciones formativas abocadas al manejo y poda de duraznero, dinámicas de pulverización y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), observación de un lote cítrico demostrativo, sistemas de hidroponía y aspectos de agrometeorología aplicados a la producción.
La organización de esta cuarta edición requirió del trabajo coordinado entre el INTA San Pedro, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ, las oficinas locales de los institutos nacionales de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y de Semillas (INASE), junto con entidades sectoriales y establecimientos privados que facilitaron el acceso a sus unidades productivas.
Los organizadores informaron que se encuentra disponible un video documental que recopila los testimonios y aprendizajes de los protagonistas de las jornadas, accesible mediante el enlace audiovisual correspondiente, en tanto que las consultas institucionales se centralizan a través del correo electrónico de la organización.
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