Estudiantes de la Secundaria 4 vuelven a utilizar mochilas tras las amenazas

Las autoridades educativas de la región oficializaron la restitución del uso de mochilas para los alumnos de la Escuela Secundaria 4, medida que había sido suspendida de forma preventiva tras una amenaza de seguridad.

La restricción se originó a partir de un correo electrónico intimidatorio que advertía sobre el presunto ingreso de elementos peligrosos capaces de comprometer la integridad física de la comunidad educativa. Ante este escenario, la Jefa Distrital de Educación, Lorena López, confirmó en declaraciones al programa "Equipo de Radio" que la prohibición fue una herramienta transitoria para garantizar el control mientras se procesaba la situación institucional.

López explicó que la resolución de habilitar nuevamente el ingreso con mochilas es el resultado de un intenso proceso de mediación que incluyó reuniones con las familias y la creación de dispositivos de diálogo con los estudiantes y el cuerpo docente. Según la funcionaria, la dinámica escolar requería de un tiempo prudencial para "poner palabras" a lo sucedido y establecer límites claros ante la posibilidad de riesgos reales.

Durante el periodo de excepción, las familias mantuvieron un compromiso activo con las pautas sugeridas por la inspección distrital. La Jefa Distrital destacó que, más allá de las lógicas diferencias de opinión sobre la restricción, prevaleció un marco de respeto y acompañamiento en el disenso.

Para las autoridades, el conflicto dejó en evidencia una necesidad social de generar espacios de escucha y empatía mutua dentro del ámbito escolar. Con la normalización del ingreso de los útiles, se da por cerrada una etapa de contingencia, priorizando el fortalecimiento de los vínculos institucionales y la seguridad compartida.