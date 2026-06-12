"Estamos cumpliendo con un derecho": Kicillof entregó viviendas y defendió la gestión del Estado provincial

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta tarde el acto oficial de entrega de viviendas destinadas a familias del barrio Güemes, ubicado sobre la calle Mateo Sbert al 1100 de la localidad bonaerense de San Pedro.

El mandatario provincial arribó a la ciudad con un retraso de tres horas respecto del horario inicialmente previsto debido a las malas condiciones climáticas y de visibilidad que afectaron la región norte de la provincia durante las primeras horas del día, lo que obligó a demorar la recorrida programada por la Segunda Sección Electoral.

Durante su discurso, Kicillof ponderó la culminación de las obras habitacionales frente al actual escenario de parálisis de la obra pública y cuestionó las prioridades presupuestarias de la administración central. "Estamos entregando estas viviendas, 16 mil familias por decisión de un gobierno nacional que tiene fondos reservados para la SIDE y le hubiera resultado más barato terminar estas viviendas, para nosotros es la posibilidad de tener una casa propia, un hogar, y estamos acá cumpliendo con un derecho", sostuvo el gobernador.

Acompañado por el intendente local, Cecilio Salazar, el jefe del Ejecutivo bonaerense destacó la gestión municipal para la concreción de las unidades y trazó un duro panorama sobre el impacto de las medidas nacionales en la vida cotidiana de los ciudadanos. "Cecilio, es por tu trabajo, por tu verdadera obstinación con estas cuestiones tan importantes y que hacen tanta diferencia. Visto de afuera no resulta tan claro comprender lo difícil que está siendo llevar adelante tareas de gobierno en épocas de Milei. No me vengo a quejar porque los que sufren son los laburantes, los empresarios, la construcción, el textil, el comercio. Las familias se encuentran endeudadas con 600 u 800 lucas de alquiler porque se les ocurrió a Milei y sus funcionarios desregular el mercado de la vivienda y el alquiler. Hicieron un desastre como con los medicamentos y dejaron en condiciones muy complicadas a jubilados, a docentes, a todos", enfatizó.

En ese sentido, el mandatario bonaerense llamó a confrontar el modelo vigente mediante la administración y la reactivación productiva en las provincias. "Hace falta mostrar y explicar que hay otra forma de entender para qué estamos quienes tenemos responsabilidad de gobierno. No es que estamos obligados a que en el país pasen estas cosas. Hay que seguir empujando y demostrándolo. Eso se hace con responsabilidad, con gestión, y con trabajo. Esto tiene que ver con poner a funcionar la rueda de la economía", argumentó.

El gobernador vinculó la coyuntura política con la defensa de la soberanía al recordar los hitos históricos de la región y detalló la agenda territorial que completó tras la mejora de las condiciones meteorológicas. "El riesgo que tenemos es que sigan gobernando con políticas económicas de espaldas a los laburantes y los sectores medios, con ideas que ponen en riesgo la soberanía y el interés nacional. Cada vez que venimos a celebrar la Vuelta de Obligado decimos que hay que gobernar a favor de los intereses de nuestro país, de la Argentina. No se podía salir a la mañana y estuvimos en Pergamino y Ramallo, ahora en San Pedro", concluyó.