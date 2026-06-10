Encuentran desarmada en el boulevard una moto robada

Personal policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal procedió al secuestro de una motocicleta que se encontraba desarmada parcialmente abandonada en la vía pública y sobre la cual pesaba un pedido de secuestro activo por robo, según informaron hoy fuentes policiales.

El hallazgo se produjo a raíz de un llamado de alerta recibido en el sistema de emergencias 911, que daba cuenta sobre un vehículo tirado en la intersección del Boulevard Paraná y la calle Uruguay. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia del rodado y procedieron a verificar sus datos identificatorios.

Tras el cotejo de los números de registro, los uniformados determinaron que el cuadro número 8A2XCHLLXFA079796 y el motor número AD1P52FMHF0034586 registraban un pedido de secuestro activo bajo el número de NSI 3285482. La denuncia original correspondía a un delito de robo y hurto calificado.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial local, la cual había emitido la orden de captura el pasado 11 de mayo de 2026. Las autoridades judiciales correspondientes dispusieron las pericias de rigor para avanzar con la investigación y lograr la restitución del vehículo a su legítimo propietario.