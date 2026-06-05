El vóley de Náutico compite este fin de semana con cinco planteles en simultáneo

El Club Náutico San Pedro registrará este fin de semana un hecho sin precedentes para el vóleibol local y regional al presentar cinco planteles simultáneos en diferentes competencias de la Federación Bonaerense de Vóleibol (FBV).

La institución participará desde este viernes en la primera fecha del torneo provincial de la categoría Sub 14, tanto en la rama femenina como en la masculina, mientras que el sábado sumará la actividad de las divisiones mayores en la Liga de Vóleibol del Norte de Buenos Aires (Li.No.Bo.).

La estructura deportiva del club distribuyó sus delegaciones en tres sedes distintas para afrontar un cronograma que superará los 30 partidos disputados en un solo fin de semana.

En la categoría formativa Sub 14 masculina, el plantel conducido por el entrenador Rodrigo Cano se trasladó a Carmen de Areco para disputar su primer certamen provincial. La delegación está integrada por 14 jugadores de entre 10 y 14 años que harán su debut absoluto en este nivel de competencia.

Por el lado de la rama femenina de la misma categoría, Náutico presentará dos equipos en la primera fecha de la Liga Provincial de Buenos Aires (Li.Pro.Bo.), organizada por el club Defensores de Villa Ramallo desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de junio. El equipo "Celeste", bajo la dirección técnica de Rodrigo Gutiérrez, buscará consolidar su rendimiento competitivo, en tanto que la formación "Blanco", a cargo de la profesora Martina Porta, iniciará su experiencia oficial con un grupo conformado íntegramente durante la presente temporada.

Las categorías superiores concentrarán su actividad en las instalaciones del Club Somisa de San Nicolás, donde se desarrollará la tercera fecha de la Li.No.Bo. en la modalidad de Grand Prix de fin de semana.

La primera división femenina, dirigida por Federico Bonvissuto, afrontará cuatro compromisos oficiales ante los representativos de Defensores de Villa Ramallo, Alsina de Los Toldos, el local Somisa y Compañía de Salto.

En simultáneo, el seleccionado de primera división masculina disputará sus encuentros programados para las jornadas del sábado 6 y domingo 7 de junio. El fixture para el conjunto sampedrino incluye partidos frente a Alsina de Los Toldos, Recreativo de Carmen de Areco, Tempestad de San Antonio de Areco y Alfonzo de Pergamino.

Desde la conducción de la entidad destacaron que este despliegue operativo responde a un proceso de trabajo sostenido a largo plazo, basado en la captación de deportistas y el fortalecimiento del cuerpo técnico, coordinado de manera conjunta por la subcomisión de la disciplina, la dirección de deportes y la comisión directiva del club.