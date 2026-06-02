El vicepresidente de FEBA mantendrá una intensa agenda de trabajo institucional y productiva

El vicepresidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Carlos Cappelletti, visitará el próximo jueves 4 la ciudad de San Pedro con el objetivo de desarrollar una intensa agenda institucional y productiva. La jornada, organizada por el Centro de Comercio, Industria y Turismo local, busca fortalecer los vínculos entre la principal organización gremial empresaria bonaerense y los sectores económicos del distrito.

El cronograma de actividades se llevará adelante de manera conjunta entre Cappelletti y el presidente de la entidad anfitriona, Daniel Churruarin. Durante su estadía, el referente de FEBA mantendrá un encuentro institucional con el intendente municipal, Cecilio Salazar, y realizará diversas recorridas por empresas y emprendimientos locales para interiorizarse sobre la realidad productiva de la zona.

Desde la organización destacaron que la visita incluirá reuniones con representantes de distintas ramas de la actividad económica, orientadas a analizar los desafíos actuales que atraviesan el comercio, la industria y los servicios. Asimismo, se prevén contactos con medios de comunicación para difundir la visión de la federación respecto al desarrollo regional y la gestión de nuevas herramientas para el sector.

La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires se posiciona como el nucleamiento gremial empresario más relevante del territorio bonaerense, integrando a cámaras y centros de toda la provincia. El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro mantiene una participación histórica y activa dentro de este espacio, articulando acciones para el fortalecimiento del entramado productivo local.

El cierre de la visita se producirá en horas de la noche, cuando Cappelletti sea recibido formalmente por la Comisión Directiva del Centro de Comercio. En dicha instancia se completará una mesa de trabajo técnica destinada a generar estrategias de gestión que beneficien a los asociados y potencien las oportunidades de inversión en el distrito sampedrino.



