El vecinalismo de la Segunda Sección se sumó al espacio político de Dante Gebel

El vecinalismo de la Segunda Sección Electoral formalizó su incorporación a Consolidación Argentina, el espacio político que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel para el año 2027, durante una jornada institucional desarrollada en la localidad de San Pedro.

En ese marco, el bloque Acuerdo Vecinal San Pedro, integrado por cuatro concejales activos, resolvió integrarse a la estructura nacional de Consolidación Argentina. Según se informó, el sector mantendrá su identidad vecinalista y su enfoque en el desarrollo local y territorial de la región.



El encuentro contó con la participación de miembros de la Mesa Nacional de la fuerza, entre ellos Juan Pablo Brey, Eugenio Casielles, Pedro Villarreal, Gladys Albarracín y "Vasco" Minaberrigaray. También asistieron concejales, dirigentes vecinalistas, referentes sociales y representantes institucionales de diversas comunas del norte bonaerense.

La fuerza política lanzó una convocatoria dirigida a profesionales, técnicos, docentes, empresarios, trabajadores y referentes sociales para conformar la Red Federal de Equipos Técnicos. Esta iniciativa operará mediante mesas temáticas virtuales en todo el país con el objetivo de elaborar propuestas de gobierno, habiéndose iniciado ya el reclutamiento de perfiles en la mencionada sección electoral.

La agenda de la jornada se inició en las instalaciones de un club local, donde las autoridades mantuvieron una reunión con dirigentes deportivos y representantes de instituciones de barrio de San Pedro, Zárate y San Andrés de Giles. En dicho espacio se avanzó en la creación de nuevas filiales de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, entidad que preside Villarreal.

Posteriormente, las deliberaciones continuaron en el Wojtyla Café Teatro, recinto ubicado en las inmediaciones del Palacio Municipal de San Pedro, donde se constituyó el Encuentro Regional de la Segunda Sección Electoral con delegaciones procedentes de San Nicolás, Salto, Baradero, Ramallo, Pergamino, Zárate y Capitán Sarmiento.

Durante las alocuciones de la jornada, los referentes del espacio coincidieron en la necesidad de "estructurar una alternativa política fundamentada en el trabajo, la producción, el fortalecimiento de las entidades intermedias y el rol de los gobiernos locales".