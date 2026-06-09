El Sindicato de Municipales anunció un paro por "reiterados incumplimientos" del Ejecutivo

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de San Pedro convocó a un paro de actividades por 24 horas para este miércoles 10 de junio, en protesta por una serie de presuntos incumplimientos laborales y salariales por parte del Departamento Ejecutivo municipal, informaron hoy fuentes gremiales.

La medida de fuerza se adoptó tras denunciar la falta de convocatoria a la mesa de negociaciones paritarias que, según indicaron desde la organización sindical, estaba prevista originalmente para el pasado 15 de mayo.

A través de un comunicado oficial, el sindicato detalló una serie de reclamos pendientes que motivaron la huelga, entre los que se destacan la falta de entrega de indumentaria, elementos y herramientas de trabajo, así como retrasos en los procesos de recategorización del personal y el pago de bonificaciones adeudadas.

Asimismo, la conducción gremial fundamentó la protesta en la falta de regularización de los pases a planta permanente, las deficiencias en las condiciones de seguridad e higiene en los puestos laborales y el deterioro del parque automotor municipal, exigiendo mejoras inmediatas para garantizar las tareas operativas.

Desde el STM instaron a la unidad del sector para exigir el cumplimiento de los derechos consagrados en la Ley Provincial 14.656 de Relaciones Laborales y Empleo Público Municipal, como así también en las pautas establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo vigente, ratificando la continuidad del plan de lucha hasta obtener respuestas favorables de las autoridades locales.