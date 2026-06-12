El presidente de CRA encabezó una reunión regional en la Sociedad Rural de San Pedro

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, visitó la localidad bonaerense de San Pedro para encabezar un encuentro de trabajo en la Sociedad Rural local, donde se reunió con representantes de diversas entidades rurales de la región con el objetivo de analizar los principales temas que componen la agenda del sector agropecuario.

Durante la jornada se abordaron múltiples asuntos vinculados a la actividad productiva, institucional y gremial a nivel nacional y provincial. Entre los puntos más destacados, los dirigentes dialogaron sobre la situación actual del INTA y del SENASA, la fuerte presión impositiva que enfrenta el sector, las problemáticas de seguridad en el ámbito rural, las negociaciones en torno a la Ley de Semillas, las normativas vigentes sobre aplicaciones periurbanas y los avances legislativos relacionados con una futura Ley de Agroquímicos.



Asimismo, los participantes evaluaron la representatividad de CRA en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), las líneas de trabajo desarrolladas por la Fundación CRA, los alcances del programa VISEC y la necesidad de dinamizar los canales de comunicación hacia las sociedades rurales de base para transmitir información práctica ante temáticas productivas de creciente complejidad.

El encuentro propició el intercambio de visiones entre los referentes de la región, quienes ratificaron la importancia de la articulación gremial para defender los intereses productivos y promover políticas que incentiven la inversión y el desarrollo en las comunidades del interior. La presencia de Castagnani forma parte de una agenda de recorridas federales que la conducción de CRA lleva adelante para mantener contacto directo con las problemáticas locales de los productores.