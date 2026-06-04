El nuevo vicepresidente de FEBA visitó San Pedro y se reunió con Salazar

CICOP ratifica paro de 24 horas para este viernes pero mantendrá actividades de promoción de la salud
CICOP ratifica paro de 24 horas para este viernes pero mantendrá actividades de promoción de la salud
La seccional local de CICOP confirmó la realización de una medida de fuerza por 24 horas que entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas de este viernes 5 de junio. La determinación, surgida de la Asamblea de Afiliados, responde a "la falta de respuestas por parte de las autoridades ante una serie de reclamos que incluyen la aplicación de actualizaciones salariales, el pago de retroactivos y bonificaciones, así como deudas pendientes en materia de recategorizaciones y concursos".