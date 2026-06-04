El nuevo vicepresidente de FEBA visitó San Pedro y se reunió con Salazar



El Intendente Cecilio Salazar encabezó un encuentro institucional en su despacho junto al Vicepresidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Carlos Cappelletti, y el Presidente del Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, Daniel Churruarín. La visita, gestionada por la entidad local, tuvo como propósito central consolidar la agenda de trabajo conjunta y profundizar los vínculos con los diversos sectores que motorizan la economía del partido, incluyendo el comercio, la industria y la prestación de servicios. El Intendente Cecilio Salazar encabezó un encuentro institucional en su despacho junto al Vicepresidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Carlos Cappelletti, y el Presidente del Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, Daniel Churruarín. La visita, gestionada por la entidad local, tuvo como propósito central consolidar la agenda de trabajo conjunta y profundizar los vínculos con los diversos sectores que motorizan la economía del partido, incluyendo el comercio, la industria y la prestación de servicios.

A lo largo de la jornada, los presentes analizaron detalladamente el panorama económico de la región y el rol fundamental que cumplen las instituciones empresarias en el contexto actual. La conversación se centró, informaron desde el Municipio, en la necesidad de sostener y potenciar los espacios de articulación público-privada, entendidos como herramientas esenciales para fomentar la inversión genuina, impulsar el desarrollo productivo local y promover la creación de nuevos puestos de trabajo para los sampedrinos.



