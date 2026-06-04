CICOP ratifica paro de 24 horas para este viernes pero mantendrá actividades de promoción de la salud

  La seccional local de CICOP confirmó la realización de una medida de fuerza por 24 horas que entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas de este viernes 5 de junio. La determinación, surgida de la Asamblea de Afiliados, responde a "la falta de respuestas por parte de las autoridades ante una serie de reclamos que incluyen la aplicación de actualizaciones salariales, el pago de retroactivos y bonificaciones, así como deudas pendientes en materia de recategorizaciones y concursos".

El nuevo vicepresidente de FEBA visitó San Pedro y se reunió con Salazar

 

El Intendente Cecilio Salazar encabezó un encuentro institucional en su despacho junto al Vicepresidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Carlos Cappelletti, y el Presidente del Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, Daniel Churruarín. La visita, gestionada por la entidad local, tuvo como propósito central consolidar la agenda de trabajo conjunta y profundizar los vínculos con los diversos sectores que motorizan la economía del partido, incluyendo el comercio, la industria y la prestación de servicios.

A lo largo de la jornada, los presentes analizaron detalladamente el panorama económico de la región y el rol fundamental que cumplen las instituciones empresarias en el contexto actual. La conversación se centró, informaron desde el Municipio, en la necesidad de sostener y potenciar los espacios de articulación público-privada, entendidos como herramientas esenciales para fomentar la inversión genuina, impulsar el desarrollo productivo local y promover la creación de nuevos puestos de trabajo para los sampedrinos.