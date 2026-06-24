El nieto restituido Daniel Santucho Navajas, presentará su historia de identidad y memoria en la Escuela Normal

En el marco de las actividades conmemorativas y de concientización sobre los derechos humanos, la Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro anunció la realización de una jornada abierta a la comunidad centrada en la identidad y la reconstrucción histórica de los lazos familiares afectados por la última dictadura cívico-militar.

El evento tendrá lugar este viernes 26 partir de las 18:30 horas en las instalaciones del Salón de Actos de la Escuela Normal.

La jornada contará con el testimonio central de Daniel Santucho Navajas, quien compartirá su experiencia personal y el proceso que lo llevó a la restitución de su verdadera identidad.

Santucho Navajas, el nieto restituido número 133, quien nació en cautiverio en enero de 1977 en el centro clandestino conocido como el Pozo de Banfield, donde su madre, Cristina Silvia Navajas, se encontraba privada de su libertad tras ser secuestrada embarazada en julio de 1976. Daniel fue apropiado por un miembro de la policía bonaerense y una enfermera, quienes lo inscribieron falsamente con fecha de nacimiento del 24 de marzo de 1977, el primer aniversario del golpe de Estado.

A los 21 años, tras el fallecimiento de quien creía su madre, una hermana de crianza le reveló que no era hijo biológico del matrimonio, sembrando unas dudas que lo acompañaron durante décadas mientras criaba a sus propias hijas y lidiaba con la culpa de investigar a su apropiador. Tras iniciar un proceso de terapia y mudarse temporalmente con su apropiador —donde constató sucesivas mentiras y manipulaciones—, decidió acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo. En julio de 2023, el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó su verdadera identidad, permitiéndole abrazar a su padre, Julio César de Jesús Santucho, y a sus hermanos, entre ellos Miguel Santucho, quien militaba en la institución buscando su paradero. Su abuela materna, Nélida Gómez de Navajas, falleció en 2012 sin poder concretar dicho encuentro. Toda esta experiencia autobiográfica fue volcada recientemente por el protagonista en su libro "Nieto 133: Mi camino hacia la verdad".

La presentación y moderación del encuentro estará a cargo del reconocido periodista y escritor Diego Genoud, especializado en temáticas políticas y de investigación, quien aportará el marco analítico a la charla.

Desde la organización, nucleada bajo la consigna "Arderá el amor, arderá la memoria, hasta que todo sea como lo soñamos", destacaron la importancia de continuar impulsando estos espacios de debate y memoria activa en el ámbito local, facilitando el acceso directo de los ciudadanos a los relatos en primera persona que definen la historia reciente del país.