El Municipio y prestadores definieron una agenda conjunta para potenciar el turismo

Autoridades municipales y prestadores turísticos de San Pedro definieron una agenda de trabajo conjunta destinada a fortalecer la actividad del sector tanto en la cabecera del partido como en las distintas localidades y la zona rural.

El encuentro formó parte de una estrategia que busca consolidar la articulación entre el Estado local y los emprendedores privados, un eje considerado fundamental por los participantes para diseñar políticas públicas que impulsen el desarrollo económico regional.

Durante la reunión, los representantes de la Dirección de Turismo y los operadores coincidieron en la necesidad de establecer un esquema de planificación coordinada para potenciar los atractivos históricos, culturales y naturales de la región, optimizando la recepción de visitantes.

En la jornada se pautó un cronograma de nuevos encuentros técnicos para los próximos meses, con el objetivo de evaluar el avance de las metas fijadas y delinear nuevas acciones promocionales de cara a las temporadas de miniturismo y fines de semana largos.