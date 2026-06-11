Municipio y Ashira acordaron un operativo de contingencia para normalizar la recolección de residuos

El Municipio y la empresa Ashira alcanzaron un acuerdo para implementar un operativo de contingencia que se extenderá hasta el próximo sábado, con el objetivo de recuperar los recorridos afectados y normalizar completamente la prestación del servicio de recolección de residuos en la ciudad. ​El esquema reforzado comenzará a implementarse a partir de las 22:00 horas de este jueves. Según informaron las autoridades, además de realizarse la recolección correspondiente al servicio nocturno habitual, se incorporarán unidades de refuerzo para atender de manera prioritaria los recorridos que habían quedado pendientes. ​Durante la jornada nocturna de hoy, las cuadrillas trabajarán tanto en los sectores que habitualmente reciben el servicio los días domingo, martes y jueves, como en las zonas incluidas en el cronograma de lunes, miércoles y viernes. Dentro de este último grupo, se reforzará especialmente el área céntrica comprendida entre las avenidas 11 de Septiembre y Sarmiento, e...

El Municipio y prestadores definieron una agenda conjunta para potenciar el turismo

 


Autoridades municipales y prestadores turísticos de San Pedro definieron una agenda de trabajo conjunta destinada a fortalecer la actividad del sector tanto en la cabecera del partido como en las distintas localidades y la zona rural.

El encuentro formó parte de una estrategia que busca consolidar la articulación entre el Estado local y los emprendedores privados, un eje considerado fundamental por los participantes para diseñar políticas públicas que impulsen el desarrollo económico regional.

Durante la reunión, los representantes de la Dirección de Turismo y los operadores coincidieron en la necesidad de establecer un esquema de planificación coordinada para potenciar los atractivos históricos, culturales y naturales de la región, optimizando la recepción de visitantes.

En la jornada se pautó un cronograma de nuevos encuentros técnicos para los próximos meses, con el objetivo de evaluar el avance de las metas fijadas y delinear nuevas acciones promocionales de cara a las temporadas de miniturismo y fines de semana largos.