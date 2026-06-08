El conflicto de Ashira afecta la recolección de residuos

Una nueva medida de fuerza desplegada por la firma Ashira generó la interrupción de la recolección de residuos en la ciudad de San Pedro.

El último conflicto se había desarrollado en el mes de abril, y terminó con un acuerdo entre la empresa concesionaria del servicio de higiene urbana y el Municipio en la sede del Ministerio de Trabajo.

En ese momento, el gerente de la firma, Jorge Hepp, confirmó que la deuda municipal ascendía a aproximadamente 3.500 millones de pesos, equivalente a un año de servicios.

Ashira es la licenciataria del servicio de recolección de residuos y barrido de calles desde hace cuatro décadas.



