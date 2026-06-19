El Casal Català conmemora el Día de la Sardana con una clase abierta en la Plaza Constitución

El Casal Català de San Pedro llevará a cabo una jornada cultural abierta para celebrar el Día de la Sardana, la danza tradicional catalana reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco debido a su valor como símbolo de identidad, fraternidad y unión comunitaria.

La convocatoria tendrá lugar este viernes 19 a partir de las 17:00 horas en el espacio público de la Plaza Constitución. La actividad consistirá en una clase abierta y participativa orientada a toda la comunidad local, con el propósito de difundir las características de esta manifestación artística que une a diferentes generaciones a través del baile.

La sardana es un baile colectivo que se danza en círculo, donde un número indeterminado de personas se toman de las manos formando una ronda que gira al ritmo de la música. Esta disposición circular simboliza la igualdad, ya que no existen parejas principales ni jerarquías entre los participantes, permitiendo que cualquier persona pueda sumarse libremente a la cadena de bailarines en cualquier momento de la ejecución.

El acompañamiento musical de este baile está a cargo de la cobla, una agrupación instrumental autóctona de Cataluña compuesta predominantemente por instrumentos de viento, entre los que destacan la tenora, el tible y el flabiol, complementados por un pequeño tambor denominado tamboril y un contrabajo. La melodía dicta los pasos cortos y largos que los danzantes deben contar y coreografiar con precisión para mantener la sincronía del grupo.

La conmemoración de la sardana se realiza de manera anual a nivel global durante el fin de semana previo a la tradicional Fiesta de Sant Joan. En esta oportunidad, la organización local dispuso la utilización del principal paseo público sampedrino para recrear la danza y acercar las costumbres, la historia y los valores de la colectividad a los vecinos de la zona.



