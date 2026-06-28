Dos motociclistas resultaron ilesos tras chocar contra una camioneta

Tres personas resultaron ilesas ayer tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de las calles Almafuerte e Italia.

El hecho se registró cuando, por motivos que los peritos policiales intentan establecer, una motocicleta de 150 centímetros cúbicos colisionó contra un automóvil Volkswagen Saveiro. El rodado menor era guiado por un hombre de 37 años, quien viajaba acompañado por otro ciudadano de 38, mientras que el vehículo de mayor porte era conducido por un hombre de 45 años.

A raíz del impacto, los dos ocupantes de la motocicleta fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia hacia el nosocomio local para una revisión preventiva. Tras ser examinados por los profesionales médicos del centro de salud, se constató que ninguno de los involucrados presentaba lesiones. En el caso tomó intervención la fiscalía local en turno, que dispuso las actuaciones de rigor.