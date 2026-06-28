Rescataron a un zorro encadenado en una casa de comidas y su encargada quedó imputada

 Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) rescataron a un zorro silvestre que se encontraba encadenado y en condiciones de hacinamiento en una casa de comidas. El operativo, enmarcado en las acciones de preservación de la fauna, culminó con el traslado del animal a un centro especializado y la imputación de la encargada del comercio. Las tareas de campo que permitieron localizar al ejemplar estuvieron a cargo del Departamento Delitos Ambientales de la PFA, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación y con la intervención de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El animal fue hallado en una propiedad de la calle Camino Debok al 1400, donde funcionaba un establecimiento gastronómico que abría sus puertas los fines de semana y contaba con un sector destinado a la exhibición de animales.

Dos motociclistas resultaron ilesos tras chocar contra una camioneta

 


Tres personas resultaron ilesas ayer tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de las calles Almafuerte e Italia.

El hecho se registró cuando, por motivos que los peritos policiales intentan establecer, una motocicleta de 150 centímetros cúbicos colisionó contra un automóvil Volkswagen Saveiro. El rodado menor era guiado por un hombre de 37 años, quien viajaba acompañado por otro ciudadano de 38, mientras que el vehículo de mayor porte era conducido por un hombre de 45 años.

A raíz del impacto, los dos ocupantes de la motocicleta fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia hacia el nosocomio local para una revisión preventiva. Tras ser examinados por los profesionales médicos del centro de salud, se constató que ninguno de los involucrados presentaba lesiones. En el caso tomó intervención la fiscalía local en turno, que dispuso las actuaciones de rigor.