Dos motocicletas secuestradas en operativos policiales en Río Tala y La Tosquera

Dos procedimientos policiales derivados de los controles preventivos en el partido de San Pedro culminaron con el secuestro de motovehículos que presentaban serias irregularidades en sus numeraciones de motor y chasis.

El primero de los hechos ocurrió en la ciudad cabecera, cuando personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y de la Estación de Policía Comunal (EPC) interceptó a un joven de 25 años en la calle Emilio Frers sin número, en el camino que conduce al barrio La Tosquera. Al verificar los datos de la motocicleta de 110 centímetros cúbicos en el sistema informático, los efectivos detectaron una evidente incoherencia entre el número de motor y el del chasis. Ante esto, la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 dispuso el secuestro del rodado, la notificación de la causa por encubrimiento al conductor y su posterior liberación.

Por otra parte, en la localidad de Río Tala, el personal del Destacamento local efectivizó un segundo secuestro en la intersección de las calles Juan de Garay y Rosita de Melo, en el marco de la Orden de Servicio destinada a la prevención de delitos bajo la modalidad de "motochorros" y la sustracción de motovehículos. En ese punto, los uniformados iniciaron la persecución de un joven que intentó darse a la fuga, primero a bordo de una motocicleta y luego a pie.

Tras ofrecer una resistencia que fue rápidamente controlada, la policía aprehendió al conductor, un menor de 15 años, y constató que circulaba en un rodado armado con un cuadro Honda de 110 centímetros cúbicos y un motor de 150 centímetros cúbicos que presentaba la numeración del chasis adulterada. Intervino la Unidad Funcional de Instrucción del Joven de San Nicolás, que avaló el accionar policial, notificó al menor sobre la formación de la causa y ordenó su entrega a los progenitores, dándose también intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.