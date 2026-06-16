Detienen a una mujer por robarle el teléfono celular a una enfermera en la guardia del Hospital

Una mujer de 29 años fue aprehendida por personal policial en la calle Alvarado al 900, luego de perpetrar un ilícito en el ámbito de la salud pública. La causante había sustraído momentos antes un teléfono celular marca Samsung S20 del interior de la guardia del Hospital local, elemento que pertenecía a una enfermera que cumplía funciones en el nosocomio.

Al momento de la interceptación, los efectivos policiales lograron secuestrar el dispositivo robado, el cual se encontraba en poder de la sospechosa. Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11, que dispuso el alojamiento de la femenina en sede policial bajo la carátula de tentativa de hurto.