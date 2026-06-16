Comienza la implementación del Programa de Salud Escolar Bonaerense en primer grado de las escuelas locales

 La Secretaría de Salud, comunicó que este miércoles se pondrá en marcha la aplicación local del Programa de Salud Escolar Bonaerense, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El despliegue territorial de las jornadas de atención médica tendrá su inicio en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 4, ubicada en la calle Depietri 750.

Detienen a una mujer por robarle el teléfono celular a una enfermera en la guardia del Hospital

 


Una mujer de 29 años fue aprehendida por personal policial en la calle Alvarado al 900, luego de perpetrar un ilícito en el ámbito de la salud pública. La causante había sustraído momentos antes un teléfono celular marca Samsung S20 del interior de la guardia del Hospital local, elemento que pertenecía a una enfermera que cumplía funciones en el nosocomio.

Al momento de la interceptación, los efectivos policiales lograron secuestrar el dispositivo robado, el cual se encontraba en poder de la sospechosa. Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11, que dispuso el alojamiento de la femenina en sede policial bajo la carátula de tentativa de hurto.