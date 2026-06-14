Dos jóvenes aprehendidos con cocaína en su poder

Dos jóvenes de 20 y 24 años fueron aprehendidos ayer por personal de la Estación de Policía Comunal en la zona urbana de San Pedro, luego de ser interceptados en la vía pública con sustancias estupefacientes en su poder, según informaron fuentes de las fuerzas de seguridad.

El procedimiento se llevó a cabo en las inmediaciones de la intersección de las calles Bozzano y Casella. Durante una recorrida de prevención, los efectivos policiales procedieron a la identificación de los dos sospechosos y, tras la requisa correspondiente, constataron que tenían clorhidrato de cocaína entre sus pertenencias una cantidad.

A raíz del hallazgo, ambos sujetos fueron trasladados de inmediato a la dependencia policial, donde quedaron formalmente imputados por la infracción a la Ley de Drogas 23.737. En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 de San Pedro, que dispuso las actuaciones legales de rigor.