Dos hombres de 30 años fueron aprehendidos por agredir y amenazar a sus parejas

Dos hombres de 30 años fueron aprehendidos en las últimas horas en distintos hechos de violencia de género, tras la intervención del personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) ante alertas recibidas por el servicio de emergencias 911.

El primero de los procedimientos se concretó el sábado por la mañana en la intersección de las calles Ituzaingó y Tucumán. En ese lugar, las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre que había agredido físicamente con golpes de puño y proferido amenazas a su ex pareja, una mujer de 32 años.

El agresor fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado tras ser notificado del inicio de una causa penal por los delitos de lesiones leves y amenazas.

Por otra parte, durante la madrugada de hoy, los efectivos policiales debieron desplazarse hacia una vivienda ubicada en Benefactora Sampedrina al 2700 a raíz de un nuevo conflicto de pareja. En el domicilio se procedió a la aprehensión de otro individuo de 30 años, quien había amenazado a su pareja, una joven de 28 años.

El implicado también quedó alojado en los calabozos de la comisaría local bajo la imputación del delito de amenazas. En ambos casos tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 del Departamento Judicial de la región.