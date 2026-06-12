El presidente de CRA encabezó una reunión regional en la Sociedad Rural de San Pedro

 El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, visitó la localidad bonaerense de San Pedro para encabezar un encuentro de trabajo en la Sociedad Rural local, donde se reunió con representantes de diversas entidades rurales de la región con el objetivo de analizar los principales temas que componen la agenda del sector agropecuario. Durante la jornada se abordaron múltiples asuntos vinculados a la actividad productiva, institucional y gremial a nivel nacional y provincial. Entre los puntos más destacados, los dirigentes dialogaron sobre la situación actual del INTA y del SENASA, la fuerte presión impositiva que enfrenta el sector, las problemáticas de seguridad en el ámbito rural, las negociaciones en torno a la Ley de Semillas, las normativas vigentes sobre aplicaciones periurbanas y los avances legislativos relacionados con una futura Ley de Agroquímicos.

Dos aprehendidos por episodios de violencia familiar y amenazas


 Dos personas fueron aprehendidas por las fuerzas de seguridad en la localidad bonaerense de San Pedro tras protagonizar distintos hechos de violencia intrafamiliar en las últimas horas, informaron hoy fuentes policiales.

El primero de los hechos aconteció ayer por la tarde en el Barrio Fonavi, luego de que ingresara un llamado de alerta al servicio de emergencias 911 que daba cuenta de un altercado en el interior de una vivienda. Al arribar al lugar, los efectivos de la Estación de Policía Comunal procedieron a la aprehensión de una joven de 25 años. La imputada fue trasladada a la sede policial, donde quedó alojada en el sector de oficinas bajo la acusación del delito de amenazas.

Por otra parte, durante la madrugada de hoy se registró un segundo episodio de violencia en la intersección de las calles Bottaro y Primera Junta. Un móvil policial acudió al sector tras una nueva denuncia al 911 y constató que un hombre de 27 años se encontraba agrediendo físicamente a su abuelo, un adulto mayor de 72 años de edad.

El agresor fue reducido de inmediato por el personal policial y trasladado a los calabozos de la dependencia local. Las autoridades judiciales dispusieron la notificación de la causa bajo la carátula de amenazas y lesiones leves.

Ambos procedimientos quedaron bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 del Departamento Judicial de San Nicolás, que dictó las directivas correspondientes para cada uno de los casos.