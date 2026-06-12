Dos aprehendidos por episodios de violencia familiar y amenazas

Dos personas fueron aprehendidas por las fuerzas de seguridad en la localidad bonaerense de San Pedro tras protagonizar distintos hechos de violencia intrafamiliar en las últimas horas, informaron hoy fuentes policiales.

El primero de los hechos aconteció ayer por la tarde en el Barrio Fonavi, luego de que ingresara un llamado de alerta al servicio de emergencias 911 que daba cuenta de un altercado en el interior de una vivienda. Al arribar al lugar, los efectivos de la Estación de Policía Comunal procedieron a la aprehensión de una joven de 25 años. La imputada fue trasladada a la sede policial, donde quedó alojada en el sector de oficinas bajo la acusación del delito de amenazas.

Por otra parte, durante la madrugada de hoy se registró un segundo episodio de violencia en la intersección de las calles Bottaro y Primera Junta. Un móvil policial acudió al sector tras una nueva denuncia al 911 y constató que un hombre de 27 años se encontraba agrediendo físicamente a su abuelo, un adulto mayor de 72 años de edad.

El agresor fue reducido de inmediato por el personal policial y trasladado a los calabozos de la dependencia local. Las autoridades judiciales dispusieron la notificación de la causa bajo la carátula de amenazas y lesiones leves.

Ambos procedimientos quedaron bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 del Departamento Judicial de San Nicolás, que dictó las directivas correspondientes para cada uno de los casos.