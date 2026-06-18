Dos aprehendidos con estupefacientes durante operativos de control

Dos hombres fueron aprehendidos en la vía pública por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, tras hallar en su poder sustancias estupefacientes destinadas al consumo personal durante una serie de controles preventivos.

Los procedimientos se concretaron en el transcurso de la mañana y la tarde de ayer, en el marco de las recorridas de identificación de rutina que despliega la fuerza de seguridad en distintos puntos del distrito sanpedrino. Según informaron fuentes policiales, a ambos sujetos se les incautaron cantidades menores de marihuana.

Tras ser identificados, los implicados fueron trasladados a la sede policial, donde se los notificó formalmente sobre el inicio de las actuaciones legales correspondientes. El hecho quedó caratulado bajo el delito de tenencia ilegal de estupefacientes para consumo personal, de acuerdo con las directivas impartidas por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 del Departamento Judicial local, tras lo cual los dos masculinos recuperaron la libertad.