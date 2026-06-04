Operativos de saturación: seis aprehendidos por diversos delitos, contravenciones y pedidos de captura

  Una serie de operativos de prevención y control vehicular desplegados en distintos puntos del partido de San Pedro arrojó como resultado la aprehensión de varias personas involucradas en delitos contra la propiedad, contravenciones y requerimientos pendientes de la Justicia, informaron hoy fuentes policiales. En el primero de los hechos, personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) logró el esclarecimiento de una causa por daños gracias al análisis detallado de material fílmico de cámaras de seguridad. Las tareas investigativas permitieron determinar el domicilio de los sospechosos en la calle San Lorenzo al 2000, donde los efectivos procedieron a la aprehensión de dos hombres de 28 y 32 años. La Unidad Funcional de Instrucción N° 7 dispuso la notificación de la formación de la causa y su posterior libertad.

Dobló en U para escapar de un control, dejó la moto, huyó corriendo y fue aprehendido

 


Un joven de 20 años fue aprehendido en las últimas horas tras protagonizar una persecución e intentar escapar a pie de los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás.

El episodio comenzó durante las recorridas preventivas que el personal de la fuerza federal realizaba en la intersección de la Avenida Crucero General Belgrano y la calle 3 de Febrero. En ese punto, los agentes divisaron a un motociclista que, al percatarse de la presencia del patrullero, realizó una maniobra de giro en U y emprendió la fuga a alta velocidad.

Los efectivos iniciaron un seguimiento controlado que se extendió por varias cuadras hasta llegar a la esquina de la calle 63 y Rafael Obligado. En ese lugar, el conductor descendió del motovehículo, lo arrojó a la calzada e intentó continuar la huida corriendo, aunque fue interceptado a los pocos metros por el personal policial.

Tras su captura y posterior identificación, las autoridades comprobaron que tanto el conductor como la motocicleta carecían de impedimentos legales o pedidos de secuestro activos. No obstante, el rodado fue retenido y puesto a disposición del Juzgado de Faltas local debido a las infracciones de tránsito cometidas durante la huida.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de San Pedro, desde donde se dispuso la notificación de la causa por resistencia a la autoridad y la posterior libertad del implicado una vez concluidos los recaudos legales.