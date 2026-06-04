Dobló en U para escapar de un control, dejó la moto, huyó corriendo y fue aprehendido

- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Un joven de 20 años fue aprehendido en las últimas horas tras protagonizar una persecución e intentar escapar a pie de los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás.
Los efectivos iniciaron un seguimiento controlado que se extendió por varias cuadras hasta llegar a la esquina de la calle 63 y Rafael Obligado. En ese lugar, el conductor descendió del motovehículo, lo arrojó a la calzada e intentó continuar la huida corriendo, aunque fue interceptado a los pocos metros por el personal policial.
Tras su captura y posterior identificación, las autoridades comprobaron que tanto el conductor como la motocicleta carecían de impedimentos legales o pedidos de secuestro activos. No obstante, el rodado fue retenido y puesto a disposición del Juzgado de Faltas local debido a las infracciones de tránsito cometidas durante la huida.
En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de San Pedro, desde donde se dispuso la notificación de la causa por resistencia a la autoridad y la posterior libertad del implicado una vez concluidos los recaudos legales.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones