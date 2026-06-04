Dobló en U para escapar de un control, dejó la moto, huyó corriendo y fue aprehendido

Un joven de 20 años fue aprehendido en las últimas horas tras protagonizar una persecución e intentar escapar a pie de los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás.

El episodio comenzó durante las recorridas preventivas que el personal de la fuerza federal realizaba en la intersección de la Avenida Crucero General Belgrano y la calle 3 de Febrero. En ese punto, los agentes divisaron a un motociclista que, al percatarse de la presencia del patrullero, realizó una maniobra de giro en U y emprendió la fuga a alta velocidad.

Los efectivos iniciaron un seguimiento controlado que se extendió por varias cuadras hasta llegar a la esquina de la calle 63 y Rafael Obligado. En ese lugar, el conductor descendió del motovehículo, lo arrojó a la calzada e intentó continuar la huida corriendo, aunque fue interceptado a los pocos metros por el personal policial.

Tras su captura y posterior identificación, las autoridades comprobaron que tanto el conductor como la motocicleta carecían de impedimentos legales o pedidos de secuestro activos. No obstante, el rodado fue retenido y puesto a disposición del Juzgado de Faltas local debido a las infracciones de tránsito cometidas durante la huida.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de San Pedro, desde donde se dispuso la notificación de la causa por resistencia a la autoridad y la posterior libertad del implicado una vez concluidos los recaudos legales.