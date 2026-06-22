Disponen mayor presencia policial y patrullajes tras el reclamo de vecinos por inseguridad en Río Tala

Autoridades municipales encabezaron una serie de reuniones y gestiones durante el fin de semana con el objetivo de establecer nuevas medidas de prevención en la localidad de Río Tala. Las acciones oficiales surgen como respuesta directa a los reclamos formulados por los habitantes de la comunidad, quienes la semana pasada protagonizaron una movilización pública en protesta por recientes robos cometidos en viviendas particulares y establecimientos comerciales de la zona.

En declaraciones al programa Equipo de Radio, la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, trazó un diagnóstico de la situación local y reconoció la complejidad del escenario actual: "Todos llegamos a la conclusión de que hay cosas que son muy difíciles de abordar porque estamos en un país muy complejo, por la contención que necesitan la familia, los chicos en situación de consumo, hay problemas con las internaciones y problemas que no se pueden resolver en lo inmediato".

Ante este panorama, la funcionaria detalló el plan de contingencia inmediata que prevé implementar la administración municipal en materia de prevención del delito. Al respecto, Cuscuela afirmó: "No hay una sola solución, pero corriendo de lado de donde viene la cuestión queremos aportar más patrullajes, una presencia más importante en el destacamento de Río Tala. Es coherente el planteo de que podamos tratar de poner al menos una persona más. Es lo que podemos aportar".

La titular de la cartera política local diferenció el impacto social del delito de sus características materiales, advirtiendo que la problemática incluye el consumo y otros aspectos que forman parte de la realidad de Río Tala. En ese sentido, puntualizó: "También nosotros y la fuerza pueden aportar la presencia, el patrullaje, porque para el damnificado siempre es grave. Es verdad que por ahora son ellos sin violencia, se trata de las llamadas entraderas, pero provocan daño emocional, gastos en reparaciones y muchas otras cosas que para el damnificado son graves".

El gobierno comunal también confirmó la apertura de un canal de diálogo con el sector productivo y comercial riotaleño para articular los próximos dispositivos de seguridad en el territorio. Sobre este punto, Cuscuela anticipó: "También acordamos con Daniel Churruarín, presidente del Centro de Comercio, y me voy a reunir con los comerciantes, con el Secretario de Seguridad, con la cúpula policial para prevenir hechos, porque para el que le pasa es extremadamente grave y tenemos que buscar herramientas para la prevención".