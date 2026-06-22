Confirmaron el 21º San Pedro Country Music Festival, con marcada presencia internacional

Autoridades municipales y organizadores presentaron de manera oficial la 21ª edición del San Pedro Country Music Festival, el evento de música country más importante de Sudamérica, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en el Paseo Público Municipal con entrada libre y gratuita.
Durante las tres jornadas, el festival albergará la 6ª edición del Encuentro Nacional de Line Dance "All Together", consolidando un espacio de intercambio para agrupaciones de baile de diferentes puntos del país. La organización informó que la programación definitiva con los horarios y la distribución de los shows para cada día estará disponible a partir del 1º de agosto, mientras que el 1º de septiembre se abrirá la convocatoria para los interesados en participar de la feria oficial del predio.
La grilla de este año contará con una destacada presencia de figuras tradicionales de la escena nacional que renovarán su vínculo con el festival sampedrino. Entre los principales animadores locales confirmados se encuentran Billy La Rocka, Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur, Fernando Goin, Gabriel Gratzer y Rebeca Caldera.
Asimismo, la propuesta artística de la presente edición se caracterizará por una marcada impronta internacional, con delegaciones de músicos provenientes de diversos continentes. La nómina extranjera incluye a Adoração Country (Brasil), Alex Bluegrass Band (Uruguay), Cat Lion (Austria), Countruck Band (Brasil), Franck Jacket y Los de Río Seco (Chile), Hobo Cane (Estados Unidos), Mark Mackay (Estados Unidos), Mistysa (Canadá / Chile), Morgan Myles (Estados Unidos), Orlando Curti & The Groove Seekers junto a Dieter Baumgärtner (Brasil), Renegades Country Band (Chile), Sangre de Toro (Chile), Savannah Rae (Estados Unidos), Tommy Lira (Chile) y Walter Palurdo (Chile).
La grilla se completará con una extensa lista de agrupaciones de todo el país que darán forma al festival a lo largo del fin de semana, entre las que se encuentran 7 Pistones Country Rock, Adrian Tigen, Bluesberry Band, Carlos Arcuri & La Ariel Arbath Band, Cherry Collins, Clan Farsante, Claudio Kleiman, Country Gruñón, Creedenciales, Deltaboys, Desconectados, Far West, Fer Couto's & The Wandering Souls, Greentongues, Henry y Juanita Donati, Hot Picking Brothers, Jonny & June Experience, King Bee, Kurt's Friends, La Blue's Ayres Band, La Rockabilera del Sur, Las Liebres, Leyendas, Los Mentirores, Los Solitarios, Melody & Co., Michelle Luna y Los Agrotóxicos, Mila Barcala, Nati Bravo, Negráss String Band, No Bull Country Music, No Way, Ochenta.90, Pasto Loco, Peces del Desierto, Quadruple Travel, Rock Idols, Rodeos Honky Tonk, Sanfolk, Sierra Ferrets, Simonetta, Tanna & The Drifters, Tennessee, The Reason, The Rey Band, The Rhythm Gamblers, Tinta de Uba, Tumbleweed y Walter Domínguez.