Diputados declaró de interés legislativo las actividades de la Asociación de Veteranos de Guerra de San Pedro por iniciativa de Corvino

El texto legislativo, presentado originalmente el pasado 13 de marzo en la antesala de un nuevo aniversario del 2 de Abril, distingue el aporte comunitario de los excombatientes en la vida cívica e institucional de San Pedro. Al respecto, la diputada Corvino enfatizó en los fundamentos de la norma que la causa Malvinas atraviesa a todos los argentinos en cada rincón de la Patria, por lo que consideró que el homenaje a los veteranos debe consolidarse como un ejercicio diario y permanente.

​La resolución de la Cámara baja bonaerense rindió un pormenorizado homenaje a los caídos en combate en el Atlántico Sur originarios de dicha localidad, el sargento ayudante del Ejército Argentino Mateo Antonio Sbert y el cabo segundo de la Armada Argentina Sergio Daniel Magliotti. De igual manera, se plasmó el reconocimiento a los veteranos fallecidos post guerra, el soldado conscripto del Ejército Argentino Jorge Alberto Andreetta y el cabo principal de la Armada Argentina José Antonio Galbán.

​Finalmente, el cuerpo parlamentario detalló la nómina de los veteranos sampedrinos distinguidos según sus rangos y fuerzas de origen durante el conflicto de 1982. La mención incluyó al soldado conscripto del Ejército Argentino Domingo Faustino Ancharek, al soldado de la Fuerza Aérea Argentina Javier Huber Saucedo, al soldado conscripto del Ejército Argentino Pablo Enrique Azimonti y al soldado conscripto del Ejército Argentino de Granaderos a Caballo Domingo Ángel Novaro.

​La lista de los integrantes de la asociación distinguidos se completó con el suboficial principal del Ejército Argentino Elvio Alberto Balcaza, el soldado conscripto de la Armada Argentina Sergio Rubén Cano, el soldado conscripto de la Armada Argentina Jorge Pablo Martínez, el soldado conscripto del Ejército Argentino Adrián Oscar Montorfano, el soldado conscripto de la Armada Argentina Raúl Horacio Ramírez, el soldado conscripto de la Armada Argentina Víctor Hugo Ríos, el soldado conscripto del Ejército Argentino Vicente Américo De Marchi y el soldado conscripto del Ejército Argentino Pablo Daniel Arce.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó la declaración de interés legislativo para las actividades que desarrolla la Asociación de Veteranos de Guerra de San Pedro, a partir de una iniciativa impulsada por la diputada provincial Analía Corvino. El proyecto, aprobado durante la última sesión ordinaria, solicita asimismo al Poder Ejecutivo bonaerense que declare las acciones de la entidad de Interés Provincial, en reconocimiento a su labor para mantener viva la memoria de los caídos y los fallecidos en la posguerra.