El Gobernador Kicillof inaugurará viviendas y el complejo hotelero Azahar Spa

  El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará el próximo viernes 12 de junio una intensa jornada de actividades institucionales en San Pedro, donde inaugurará un complejo de viviendas sociales y el Hotel Azahar Spa. La confirmación del arribo del mandatario provincial fue realizada por el intendente local, Cecilio Salazar, en el marco del acto de presentación de las nuevas autoridades del Partido Justicialista (PJ) de ese distrito de la segunda sección electoral.

Dictaron una capacitación de educación vial para estudiantes de la Escuela Secundaria N° 13

 


El área de Licencias de Conducir dependiente de la Secretaría de Seguridad, llevó adelante una jornada de capacitación sobre educación vial dirigida a alumnos de primer año de la Escuela Secundaria N° 13 de esta localidad.

La iniciativa institucional se centró en brindar herramientas teóricas y preventivas para garantizar una circulación segura en la vía pública, con especial énfasis en el segmento de jóvenes que comienzan a desarrollar mayor autonomía en sus desplazamientos urbanos o que son trasladados habitualmente como acompañantes en motovehículos.

En el marco del encuentro, los capacitadores municipales profundizaron sobre la obligatoriedad del uso del casco y la documentación exigida por la normativa vigente para circular en el distrito. Asimismo, se abordó la relevancia del cinturón de seguridad y se detallaron las medidas de protección específicas para los ciclistas.

Respecto a la movilidad en bicicleta, los especialistas instruyeron a los estudiantes de las divisiones A y B sobre las formas correctas de tránsito, la importancia del equipamiento de seguridad y la utilización de chalecos refractarios como elemento fundamental para mejorar la visibilidad y prevenir siniestros viales.

Las autoridades destacaron la continuidad de estas instancias de formación en el ámbito educativo local, bajo la premisa de fomentar hábitos de responsabilidad y cuidado mutuo desde las etapas iniciales de la escolaridad secundaria para consolidar una cultura vial segura en la comunidad sanpedrina.