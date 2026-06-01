Dictaron una capacitación de educación vial para estudiantes de la Escuela Secundaria N° 13

El área de Licencias de Conducir dependiente de la Secretaría de Seguridad, llevó adelante una jornada de capacitación sobre educación vial dirigida a alumnos de primer año de la Escuela Secundaria N° 13 de esta localidad.

La iniciativa institucional se centró en brindar herramientas teóricas y preventivas para garantizar una circulación segura en la vía pública, con especial énfasis en el segmento de jóvenes que comienzan a desarrollar mayor autonomía en sus desplazamientos urbanos o que son trasladados habitualmente como acompañantes en motovehículos.

En el marco del encuentro, los capacitadores municipales profundizaron sobre la obligatoriedad del uso del casco y la documentación exigida por la normativa vigente para circular en el distrito. Asimismo, se abordó la relevancia del cinturón de seguridad y se detallaron las medidas de protección específicas para los ciclistas.

Respecto a la movilidad en bicicleta, los especialistas instruyeron a los estudiantes de las divisiones A y B sobre las formas correctas de tránsito, la importancia del equipamiento de seguridad y la utilización de chalecos refractarios como elemento fundamental para mejorar la visibilidad y prevenir siniestros viales.

Las autoridades destacaron la continuidad de estas instancias de formación en el ámbito educativo local, bajo la premisa de fomentar hábitos de responsabilidad y cuidado mutuo desde las etapas iniciales de la escolaridad secundaria para consolidar una cultura vial segura en la comunidad sanpedrina.