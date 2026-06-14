Detuvieron a un hombre que alteraba el orden público y portaba un arma blanca

Un hombre de 31 años fue aprehendido ayer por personal de la Estación de Policía Comunal luego de ser sorprendido en la vía pública mientras alteraba el orden público y portaba un arma blanca, informaron fuentes policiales.

El procedimiento contravencional se concretó en la intersección de las calles Bozzano y Las Provincias. Los efectivos policiales acudieron al lugar y procedieron a la inmediata interceptación y reducción del implicado, a quien se le incautó el elemento cortante que llevaba entre sus pertenencias.

Tras ser trasladado a la dependencia policial, se labraron las actuaciones correspondientes por la infracción a los artículos contravencionales vigentes en el territorio bonaerense. En el caso tomó intervención el Juzgado de Paz local, bajo cuya órbita quedó alojado el contraventor a la espera de las resoluciones legales pertinentes.