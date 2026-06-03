Un joven fue detenido tras violar una perimetral e ingresar a la casa de su hermana para amenazarla

  Un joven de 22 años fue aprehendido en las últimas horas tras irrumpir de forma violenta en la vivienda de su hermana, donde la amenazó verbalmente quebrantando una restricción de acercamiento judicial en vigencia. El hecho se produjo en un domicilio ubicado en la calle Fray del Pozo al 2100. Personal policial se desplazó hasta el lugar tras recibir una alerta del Sistema de Emergencias 911 que daba cuenta sobre un conflicto familiar en la intersección de Fray del Pozo y Bozzano.

Detuvieron a un hombre de 36 años tras intentar atacar con un cuchillo a la policía

 


Un hombre de 36 años fue aprehendido anoche en la intersección de las calles Juan Pueyrredón y Juan Rivero, luego de tornarse hostil e intentar agredir con un arma blanca a efectivos del Grupo Táctico Motorizado (GTM) que realizaban tareas de patrullaje preventivo en la zona.

El hecho se produjo cuando los uniformados procedieron a identificar al sospechoso en la vía pública. En ese momento, el individuo comenzó a entorpecer la labor policial y extrajo un cuchillo con el cual intentó atacar a los agentes, quienes resultaron ilesos tras controlar la situación y proceder al secuestro del arma.

Durante la requisa, el personal del GTM halló en poder del implicado una bolsa con diversas herramientas de mano de la cual no pudo acreditar propiedad, motivo por el cual los elementos fueron incautados para establecer su procedencia.

El hombre fue notificado de la formación de una causa por el delito de "Resistencia a la autoridad agravada" y quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 de San Pedro.