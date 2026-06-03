Detuvieron a un hombre de 36 años tras intentar atacar con un cuchillo a la policía

Un hombre de 36 años fue aprehendido anoche en la intersección de las calles Juan Pueyrredón y Juan Rivero, luego de tornarse hostil e intentar agredir con un arma blanca a efectivos del Grupo Táctico Motorizado (GTM) que realizaban tareas de patrullaje preventivo en la zona.

El hecho se produjo cuando los uniformados procedieron a identificar al sospechoso en la vía pública. En ese momento, el individuo comenzó a entorpecer la labor policial y extrajo un cuchillo con el cual intentó atacar a los agentes, quienes resultaron ilesos tras controlar la situación y proceder al secuestro del arma.

Durante la requisa, el personal del GTM halló en poder del implicado una bolsa con diversas herramientas de mano de la cual no pudo acreditar propiedad, motivo por el cual los elementos fueron incautados para establecer su procedencia.

El hombre fue notificado de la formación de una causa por el delito de "Resistencia a la autoridad agravada" y quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 de San Pedro.