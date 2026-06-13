Detuvieron a un hombre con una escopeta que tenía pedido de secuestro desde 2008

Un hombre de 50 años fue aprehendido por personal de la Estación de Policía Comunal tras ser sorprendido en la vía pública portando un arma de fuego sin la debida autorización legal.

El procedimiento se llevó a cabo en las inmediaciones del Callejón Cornato sin número, hacia donde se desplazaron los efectivos policiales tras recibir un aviso sobre una situación irregular en la zona. Al arribar al lugar, el personal de seguridad constató que el sospechoso tenía en su poder una escopeta calibre 16, la cual fue incautada de inmediato de forma preventiva.

Posteriormente, al verificar el número de serie del armamento a través del sistema informático policial, los uniformados determinaron que el arma registraba un pedido de secuestro activo con fecha de alta del 16 de abril de 2008, emitido a solicitud del entonces Registro Nacional de Armas (RENAR) de la provincia de Santa Fe.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 local avaló el accionar de los efectivos y dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. El imputado permanece alojado en la dependencia policial a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.