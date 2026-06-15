Detuvieron a dos jóvenes tras un intento de robo a un comercio

El Club Náutico San Pedro se coronó ganador de la clasificación general institucional tras completarse la primera fecha del Campeonato Provincial de Medio Fondo y la tercera del Campeonato Provincial de Maratón. El certamen, perteneciente al calendario oficial de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.), se disputó el pasado fin de semana en la localidad de Ensenada bajo la organización del Club de Regatas La Plata y la fiscalización de la propia entidad madre de la disciplina. Las regatas se desarrollaron a lo largo del sábado 13 y el domingo 14 de junio de 2026 sobre las aguas del Arroyo Doña Flora y el Río Santiago. La competencia reunió a delegaciones de 22 instituciones de todo el territorio bonaerense, presentando un marco de alta exigencia con un promedio de al menos veinte palistas en cada una de las categorías largadas.