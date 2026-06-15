Detuvieron a dos jóvenes tras un intento de robo a un comercio

El Club Náutico San Pedro se coronó ganador de la clasificación general institucional tras completarse la primera fecha del Campeonato Provincial de Medio Fondo y la tercera del Campeonato Provincial de Maratón. El certamen, perteneciente al calendario oficial de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.), se disputó el pasado fin de semana en la localidad de Ensenada bajo la organización del Club de Regatas La Plata y la fiscalización de la propia entidad madre de la disciplina. Las regatas se desarrollaron a lo largo del sábado 13 y el domingo 14 de junio de 2026 sobre las aguas del Arroyo Doña Flora y el Río Santiago. La competencia reunió a delegaciones de 22 instituciones de todo el territorio bonaerense, presentando un marco de alta exigencia con un promedio de al menos veinte palistas en cada una de las categorías largadas.
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Dos jóvenes de 18 y 23 años fueron aprehendidos ayer por la mañana luego de asaltar un comercio céntrico y ser interceptados por la policía a las pocas cuadras, informaron fuentes oficiales.
El hecho delictivo se inició en un establecimiento comercial ubicado en la avenida 11 de Septiembre al 2000. Allí, los malvivientes ingresaron y, tras intimidar a la empleada del lugar, una mujer de 44 años, lograron sustraer una suma de dinero en efectivo para luego darse a la fuga.
A raíz de un llamado de alerta recibido a través del Sistema de Emergencias 911, el personal policial desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Los uniformados lograron interceptar y reducir a los dos sospechosos en la intersección de las calles Lavalle y Mateo Porta.
Los causantes fueron trasladados a la dependencia policial, donde se los notificó formalmente sobre la formación de la causa caratulada como tentativa de robo. Ambos imputados permanecen alojados en el sector de calabozos de la comisaría local, bajo la órbita y disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 de San Pedro.
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