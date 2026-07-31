La primera campaña municipal de residuos electrónicos recuperó más de 2.300 kilos de materiales

La propuesta, llevada adelante a través de la Dirección de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, se organizó en dos etapas territoriales. La primera fase se desplegó en distintos sectores de la ciudad cabecera, instalando puntos de recepción en las inmediaciones de la Escuela Normal, la Escuela Industrial, Plaza Constitución y el barrio San Javier. Posteriormente, la campaña extendió su cobertura hacia las localidades de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía, Pueblo Doyle y Vuelta de Obligado.

Durante el último traslado logístico, se enviaron 417,4 kilos correspondientes a lo acopiado en las delegaciones del interior del distrito, completando así la entrega total de los elementos reunidos a lo largo de las jornadas. Los materiales fueron derivados a la Cooperativa TecnoRAEE de Pilar, planta habilitada por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para realizar las tareas de clasificación, recupero, tratamiento o disposición final, según el estado de cada aparato.

El operativo brindó a la comunidad una alternativa concreta para descartar de manera segura computadoras, teléfonos celulares, televisores, electrodomésticos y herramientas eléctricas, impidiendo que estos residuos terminen en el basural o en predios no autorizados. Tras la finalización de la campaña, desde la comuna agradecieron el acompañamiento de los vecinos y vecinas, cuya participación resultó clave para alcanzar este volumen de recolección en la primera experiencia local destinada a este tipo de desechos.

El Municipio de San Pedro completó con éxito la primera campaña municipal de recepción y recupero de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), una iniciativa desarrollada durante los meses de junio y julio que permitió recolectar un total de 2.373,7 kilos de materiales en desuso en todo el Partido.