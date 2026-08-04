Cronograma de atención descentralizada sobre trámites de discapacidad


 La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad oficializó la implementación de un nuevo cronograma de atención descentralizada coordinado por el área de Discapacidad local, una medida orientada a acercar la gestión pública a los barrios y facilitar la realización de trámites esenciales a la comunidad.

A partir de esta iniciativa, las jornadas de atención territorial se llevarán a cabo todos los jueves en distintos puntos de la ciudad. Durante estas fechas, la ciudadanía podrá recibir asesoramiento integral y gestionar trámites vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD), así como evacuar consultas generales referidas a las distintas prestaciones del área.
Desde el área comunal remarcaron que el abordaje territorial busca optimizar la recepción de solicitudes, simplificar los mecanismos administrativos de obtención o renovación de documentación y garantizar un acompañamiento directo a las personas con discapacidad y sus familias.