Detectan a un camionero que conducía alcoholizado por la colectora de la Ruta 9

El conductor de un camión fue interceptado durante la madrugada de este lunes tras dar positivo en un test de alcoholemia, el cual determinó que circulaba con 1,73 gramos de alcohol por litro de sangre, informaron fuentes policiales y municipales.

El hecho se registró sobre la colectora de la Ruta Nacional 9, donde efectivos de la policía vial detectaron que el vehículo de gran porte realizaba maniobras peligrosas que ponían en riesgo la seguridad del tránsito. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad dieron aviso inmediato al personal de la Dirección de Tránsito local para proceder a la intercepción del rodado.

Al realizarle el control correspondiente, los agentes constataron que el chofer superaba ampliamente los límites permitidos, registrando una dosificación de 1,73 g/l de alcohol en sangre. Tras el operativo, el vehículo fue retenido y las actuaciones correspondientes quedaron a cargo del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de San Pedro para determinar las sanciones y multas pertinentes.