Descubren el primer registro en el país de una pieza clave para la lengua del Lestodonte

En un hecho calificado como una auténtica rareza para la paleontología argentina, el Grupo Conservacionista de Fósiles descubrió en la localidad bonaerense de San Pedro parte del aparato de fijación de la lengua de un Lestodonte, un perezoso terrestre prehistórico que habitó la región hace unos 200.000 años. Se trata del primer hallazgo de este tipo de pieza ósea para la mencionada especie en el territorio nacional.

El fósil hallado posee tan solo 16 centímetros de largo y corresponde al hioides o aparato hioideo, una compleja estructura formada por pequeñas piezas óseas que se articulan entre sí y con el cráneo del animal. Este sistema resulta fundamental para la sujeción de la lengua, posibilitando tanto la vocalización como la alimentación. Debido a su fragilidad, estos pequeños huesillos suelen desintegrarse rápidamente por acción de la erosión y otros factores naturales tras la muerte del ejemplar, lo que convierte su hallazgo en un acontecimiento sumamente escaso en los registros de especies extintas.

Desde el Museo Paleontológico "Fray Manuel de Torres", institución fundada por el equipo responsable del descubrimiento, detallaron que si bien se habían registrado estructuras similares en otros perezosos prehistóricos como el Megaterio o el Glosoterio, esta es la primera vez que se recupera una pieza de estas características perteneciente a un ejemplar adulto de Lestodon armatus en Argentina. El único antecedente previo para esta especie se ubica en Uruguay, donde oportunamente se recuperó una pieza similar, aunque incompleta y correspondiente a un ejemplar juvenil.

Los especialistas destacaron que el hioides fosilizado en San Pedro no solo pertenece a un animal adulto, sino que se encuentra perfectamente conservado. Este estado excepcional de preservación permitirá complementar de manera crucial la información sobre una estructura anatómica de la cual se poseía un conocimiento meramente parcial. Asimismo, el registro bonaerense posee la particularidad de ser casi siete veces más antiguo que el hallado en Uruguay, ofreciendo a los biólogos y paleontólogos una valiosa oportunidad para analizar la evolución de estos grandes mamíferos en diferentes períodos de tiempo y detectar posibles modificaciones morfológicas.

La asignación precisa de la pieza a la especie Lestodon armatus se logró sin margen de error gracias a que el pequeño hueso fue recuperado junto a una gran parte del esqueleto del animal. En el sitio de la excavación se extrajeron de forma asociada la pelvis, fémures, escápulas, húmeros, tibias, molares y arcos cigomáticos, entre otras piezas que el personal del museo continúa desenterrando.

El descubrimiento tuvo lugar en Campo Spósito, un reconocido yacimiento de origen fluvial ubicado a unos 10 kilómetros de la ciudad de San Pedro. El sitio, que lleva el nombre de la familia propietaria de las tierras, fue identificado en el año 2001 por el equipo del museo y ha aportado hasta el momento restos fósiles de más de 20 especies que convivieron en un antiguo ecosistema de humedales aledaños a un curso de agua.

Dada la relevancia y la excepcionalidad del hallazgo, el Museo Paleontológico de San Pedro convocó a un nutrido grupo de investigadores de la comunidad científica nacional para cooperar en la clasificación y evaluación de la pieza. El análisis morfológico contó con la participación de destacados especialistas de diversas instituciones, entre ellos los doctores Alfredo Carlini, Laura Cruz, Germán Gasparini, Francisco Prevosti, Martín Zamorano, Alberto Boscaini, Brenda Ferrero y Ángel Miño Boilini, pertenecientes a organismos como el CONICET, la Universidad Nacional de La Plata, el Museo Argentino de Ciencias Naturales y la Universidad de La Rioja.

La valiosa pieza ósea se incorporará de manera destacada a las salas de exhibición del Museo de San Pedro, establecimiento que actualmente muestra al público restos de unas 35 especies prehistóricas de las más de 75 recuperadas en el partido bonaerense, consolidándose como un polo de referencia para el turismo educativo y la divulgación científica a 170 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.