Delincuente fue detenido tras amenazar a una joven con un arma blanca

Un hombre de 31 años, con antecedentes delictivos, fue aprehendido en las últimas horas por personal policial tras haber amenazado con un arma blanca a una joven de 19 años en un sector de la ciudad.

El hecho se produjo durante la noche de ayer, momento en el cual los efectivos de seguridad fueron alertados sobre el ataque en curso. Ante esta situación, se desplegó un rápido operativo cerrojo en la zona que permitió localizar y efectivizar la captura del sospechoso a las pocas cuadras del lugar del incidente.

El implicado fue trasladado de inmediato a la comisaría local, donde se procedió a notificarlo formalmente sobre el inicio de las actuaciones legales en su contra. La causa quedó caratulada como amenazas agravadas y el detenido permanece alojado en el sector de calabozos de la dependencia, bajo la disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 del Departamento Judicial de San Pedro.