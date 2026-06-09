Cuatro allanamientos por un "escruche" dejaron dos detenidos y tres armas secuestradas

Dos hombres fueron detenidos y tres armas de fuego resultaron secuestradas tras una serie de cuatro allanamientos simultáneos realizados en la ciudad y localdades, en el marco de la investigación por un robo cometido bajo la modalidad "escruche" en una vivienda de la zona suburbana, informaron hoy fuentes policiales.

Los operativos se desencadenaron a partir de las tareas investigativas desarrolladas por el Grupo de Tácticas Operativas (GTO) de la Estación de Policía Comunal, abocadas al esclarecimiento del asalto ocurrido el día anterior en un domicilio que se encontraba sin sus moradores al momento del hecho.

Con los elementos de prueba recolectados, la justicia otorgó las órdenes de registro para los inmuebles donde residían los sospechosos. Las diligencias fueron coordinadas por el personal del GTO y contaron con la colaboración de efectivos de la Sub-DDI local.

Como resultado de los procedimientos, los uniformados incautaron tres armas de fuego y procedieron a la aprehensión de dos de los ocupantes de las viviendas, quienes tenían el armamento en su poder. Ambos imputados fueron trasladados a la comisaría local, donde fueron notificados del inicio de una causa penal por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y de guerra, y encubrimiento, quedando alojados en el sector de calabozos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción número 11 de San Pedro.