Cuatro allanamientos por abuso de armas: secuestro de un revólver, municiones y una mujer demorada

Una serie de allanamientos simultáneos culminó con el secuestro de un arma de fuego, numerosas municiones y la demora de una mujer, en el marco de una investigación por amenazas agravadas y abuso de armas, informaron hoy fuentes policiales.

Las diligencias judiciales se derivaron de tareas investigativas llevadas a cabo por el Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) de la Estación de Policía Comunal de San Pedro, iniciadas a partir de denuncias radicadas los pasados 23 de mayo y 6 de junio. A través de tareas de campo y la recolección de elementos probatorios, los pesquisas lograron establecer la identidad y los domicilios de los presuntos autores de los hechos.

Con las pruebas obtenidas, la justicia otorgó órdenes de registro para cuatro objetivos ubicados en distintos puntos de la ciudad. Los operativos se desarrollaron de manera conjunta con la participación de efectivos de la Estación de Policía Comunal local, la Sub-DDI San Pedro-Baradero, los destacamentos de La Tosquera y Río Tala, y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron cartuchería de diversos calibres en uno de los inmuebles, mientras que en un segundo objetivo se secuestró un revólver calibre .22 largo marca Pehuén, junto a veintitrés municiones intactas del mismo calibre.

En el lugar se procedió a la demora de una mujer mayor de edad, moradora de la vivienda, quien por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción número 11 fue notificada de la formación de la causa por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. En tanto, las autoridades policiales indicaron que las investigaciones continúan vigentes con el propósito de localizar a los restantes imputados, quienes no se encontraban en los domicilios al momento de los operativos.