Corvino reclama la urgente reparación y señalización del acceso por la Ruta 191

La diputada provincial de La Libertad Avanza, Analía Corvino, presentó un proyecto de resolución en la Legislatura bonaerense para reclamar a la gestión de Axel Kicillof la "urgente reparación, demarcación y señalización" del acceso a San Pedro por la Ruta Provincial N° 191, con el objetivo de reducir el riesgo de siniestros viales en la zona.

A través de la iniciativa, la legisladora solicitó que la Dirección de Vialidad Provincial intervenga con carácter de urgencia en el tramo que se extiende desde la Ruta Nacional N° 9 hasta el Paso a Nivel del Ferrocarril Mitre, una vía que calificó como estratégica para el desarrollo productivo y turístico del distrito. Tras la presentación del expediente, Corvino enfatizó la viabilidad del reclamo en el corto plazo. “Desde hace décadas en San Pedro tenemos un debate sobre el estado del acceso por la Ruta 191, debate que pasa principalmente sobre el arbolado público pero que no pone el foco en decisiones menos complejas que pueden bajar considerablemente el riesgo que implica transitarlo”, consideró la diputada provincial y afirmó: “Estamos pidiendo algo realizable y que puede evitar muertes”.

En ese sentido, la legisladora argumentó que estas tareas de mantenimiento básico no deben postergarse por las discusiones estructurales pendientes. “La reparación, demarcación y señalización son acciones necesarias, urgentes y prioritarias hasta que se debata y resuelva la problemática de fondo vinculada a la falta de banquinas y el estado del arbolado público”, aseguró Corvino, al tiempo que detalló los beneficios inmediatos de la intervención: “Una correcta señalización genera conciencia, la demarcación baja el riesgo de despiste —sobretodo en horario nocturno—, y por supuesto la reparación que evita maniobras bruscas o peligrosas que pueden poner en riesgo la vida propia o la de otros conductores”.

Los fundamentos del proyecto describen el notable crecimiento demográfico, comercial e industrial que registró ese sector periférico de San Pedro en la última década, con la instalación de fábricas, viveros, campos de producción agroganadera, emprendimientos de productos regionales y el funcionamiento de la Escuela Primaria N° 18 “Mariano Moreno”. Esta situación generó una compleja convivencia vial entre vehículos de distinto porte en un sector de alta transitabilidad.

“Tenemos que tener siempre presente que por Ruta 191 transitan trabajadores rurales que van o vuelven del campo; emprendedores y empleados de empresas que se radicaron en ese sector de la ciudad en la última década; y vecinos que se mudaron a los nuevos barrios linderos al acceso; además el histórico tránsito de camiones, maquinaria agrícola y colectivos de pasajeros”, describió la diputada bonaerense respecto a la realidad cotidiana de la traza. Finalmente, alertó sobre la vulnerabilidad de gran parte de los usuarios de la ruta y concluyó: “A esto hay que sumarle que muchas de esas personas circulan en moto. No queremos más tragedies evitables”.