Corvino entregó a la Asociación de Veteranos de Guerra de San Pedro la declaración de Interés Legislativo

La Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas de San Pedro recibió la declaración de Interés Legislativo otorgada por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El reconocimiento oficial destaca las actividades que desarrolla la entidad local para mantener viva la memoria de la gesta del Atlántico Sur.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la cantina del Club Náutico San Pedro y contó con la presencia de veteranos de guerra, familiares, autoridades locales e invitados especiales. La iniciativa parlamentaria fue impulsada por la diputada provincial Analía Corvino, quien concurrió al establecimiento para hacer entrega formal de la distinción a los integrantes de la comisión de la asociación sampedrina.

Durante la ceremonia, la legisladora brindó un discurso en el que subrayó el valor comunitario de la distinción aprobada por el cuerpo legislativo bonaerense. "Es un honor para mí compartir este homenaje a los Veteranos de Guerra de Malvinas de San Pedro, que no fue un reconocimiento personal, sino de todos los sampedrinos", expresó Corvino.

La diputada detalló el alcance de la medida sancionada en la capital provincial: "El jueves 28 de mayo la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró de Interés Legislativo las actividades que realiza la Asociación de Veteranos de Guerra de San Pedro. Porque cuando hablamos de nuestros Veteranos, no hablamos solamente de quienes combatieron en 1982. Hablamos de quienes, desde hace más de cuatro décadas, asumieron una misión que continúa hasta nuestros días: mantener viva la memoria de Malvinas. Transmitirnos a nosotros y a las nuevas generaciones la verdad de lo que pasó en las islas y honrar a nuestros héroes. La causa Malvinas vive gracias a ellos".

En otro tramo de su alocución, la legisladora repasó el rol histórico de los excombatientes del distrito que integraron diferentes divisiones de las Fuerzas Armadas durante el conflicto bélico. "Tenemos el privilegio de contar en San Pedro con protagonistas de los momentos más significativos de la historia de nuestro país. Veteranos que navegaron en el Crucero ARA General Belgrano, Veteranos que participaron del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina, Veteranos que combatieron en Monte Longdon y Sapper Hill. Y estamos próximos también a un nuevo aniversario de la batalla de Monte Harriet. Cada uno de ellos representa una historia de valor, de entrega y de amor por la Patria", remarcó.

Asimismo, el mensaje institucional incluyó un recordatorio para los caídos en las islas y para aquellos fallecidos en el período de posguerra, reivindicando su rol en la memoria colectiva de la región. "A través de ellos y gracias al trabajo para mantenerlos siempre en la memoria colectiva, recordamos con profundo respeto al Sargento Ayudante Mateo Sbert y al Cabo Sergio Magliotti, verdaderos héroes que dieron su vida al servicio de la Patria. También al Soldado Jorge Andreeta y al Cabo Principal José Galbán quienes combatieron en Malvinas y fallecieron post Guerra", enfatizó la diputada.

Finalmente, Corvino hizo mención al entorno familiar de los excombatientes como pilar de contención y reafirmó el compromiso del arco político con el reclamo de soberanía nacional. "Destaco también a cada una de sus familias que son un apoyo fundamental para sobrellevar la carga emocional que significa Malvinas en la vida cotidiana de estos grandes hombres. Este reconocimiento que logramos a través de la Legislatura provincial no es sólo un acto de gratitud, es una muestra de compromiso, no mío, sino de todo el pueblo de San Pedro. Gracias a la lucha de los Veteranos la causa Malvinas se nos hizo carne. Eterno agradecimiento y respeto a nuestros Veteranos de Guerra. Honor y Gloria a nuestros héroes de Malvinas. ¡Las Malvinas son argentinas!", concluyó.